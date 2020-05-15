ترحيب بقرار المركزي بضم «المقاولين» لمبادرة «الـ100 مليار جنيه»

محمد أبوعاصيتفاؤل وإشادات عمت قطاع المقاولات، في أعقاب قرار البنك المركزي، الداعم للقطاع بضم المقاولات إلى قائمة القطاعات الإنتاجية التي تشملها مبادرة البنك المركزى، والذي يتيح 100 مليار جنيه للبنوك لدعم القطاعات الصناعية والزراعية ومؤخرا بفائدة منخفضة تبلغ 8%.البعض وصف القرار بأنه إنتشال لشركات المقاولات من شبح الإفلاس والتجارج من السوق الذي بات يهددها مؤخرًا مع التوقف الجزئي في أعمال البناء، وتباطوء المشروعات الخاصة والعامة نتيجة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، بينما إعتبرها البعض بأنها نظرة دعم لشركات قطاع المقاولات وإعادة تحول لنظرته المستقبلية، فالمقاولون يرون أن القرار هو بداية لتطوير أداء الشركات ورفع حجم أعمالها بالتعاون البنكي وبفائدة مقلصة تمامًا.قرار البنك المركزي يقضي بضم شركات المقاولات المحلية التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي.رئيس الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، المهندس محمد سامي سعد، أشاد بقرارا البنك المركزي المصري، فيما يخص دعم قطاع المقاولات بإعتباره من القطاعات الرئيسية في العملية الاستثمارية، فهو من القطاعات الكثيفة العمالة.سامي سعد، كشف عن أن القرار جاء ردًا على مذكرة تقدم بها إتحاد المقاولين، للمركزي، تطالب بعدد من المطالب التى تنشط قطاع المقاولات، فى إطار الحرص على مساندة القطاعات الاقتصادية الاخرى باعتبار قطاع المقاولات قطاع يتكامل مع كافة القطاعات، باعتبار قطاع المقاولات هو قطاع مستهلك في المقام الأول يتكامل مع القطاعين الإنتاجية.وتابع سعد، أن المذكرة تضمنت المطالبة بتأجيل أعباء خطابات الضمان 6 أشهر إضافية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المشكلات التي تعاني منها الشركات بسبب تغطية خطابات الضمان، بالإضافة إلى مطالبة المركزي بضم صغار المقاولين للبنوك ضمن جهود الشمول المالي من خلال آلية جديدة، مستطردًا:"فوجئنا بسرعة رد البنك المركزي ودمج المقاولات للمبادرة".وأضاف أن المبادرة ستُحدث رواجًا في القطاع خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل تباطوء عملية النمو الاقتصادي محليًا وإقليمية على كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُسرع من وتيرة حركة التعاملات المختلفة.سعد، قال إنه من السابق لآوانه تحديد خسائر القطاع موضحًا أن حساب الخسائر يحتاج لفترات أطول وميزانيات لشركات يتم مراجعاتها وإحصائيات يتم تدقيقها، موضحًا أن هناك تأثرت بالأزمة بالفعل والتأثير إختلف من شركة لأخرى، مشيرًا إلى أن الشركات تعمل بأقل من إنتاجيتها، منوهًا عن أن هناك إنخفاض في الإنتاجية يصل لنحو30% تقريبًا.وأوضح سعد، أن القرار له تأثيرات إيجابية على العمالة مشيرًا إلى أن الرواج الذي سيشهده القطاع سينعكس بشكل مباشر على العمالة سواء بالحفاظ على حقوقهم أو بزيادة العمالة في القطاع.وتابع سعد، أن اتحاد المقاولون يرحب بالانضمام إلى مبادرة المائة مليار وسوف تشكل دفعة قوية للقطاع خصوصا انها سيكون لها أثر جيد على قطاع كبير من الشركات وتأتى هذة المبادرة بعد مبادرتين لكل من القطاع الصناعى والزراعى وحيث أن قطاع المقاولات يتكامل مع القطاعات المذكورة فإنها بمثابة دفعة انتظرها قطاع التشييد لتعمل كل القطاعات وبقوة لتحسين الناتج القومى ولا شك أن هذة المبادرة تلبى طموحات القطاع واستجابة سريعة لمتطلباتنا.طلعت جرجيوس، رئيس مجلس إدارة شركة هاوس بيلدنج للمقاولات والتطوير العقاري، أشاد بقرار البنك المركزي بضم قطاع المقاولات إلى القطاعات المستفيدة من مبادرة الـ100 مليار جنيه، موضحًا أن المبادرة تأتي في وقت يعاني فيه سوق المقاولات من توترات بسبب جائحة فيروس كورونا، التي ألحقت كافة الأسواق بخسائر فادحة، موضحًا أن قطاع المقاولات يُعتبر من أكثر القطاعات المتضررة من هذه الأزمة.وكشف جرجيوس، أن قطاع المقاولات حقق خسائر بالمليارات، تُقدر بنحو 30% من حجم الأعمال السنوية خلال الثلاثة أشهر الماضية، كاشفًا عن أن عدد لا يستهان به حقق خسائر تصل لنحو 40% من حجم أعمالها، فيما تخارج ما يقارب 3% من شركات المقاولات، معظمها من الشركات الصغيرة خلال الفترة الماضية.جرجيوس، لفت إلى أن قرار المركزي نادت به شركات المقاولات كثيرًا قبل أزمة كورونا، بهدف دعم القطاع في المطلق لكن البنوك تأخرت كثيرًا بإعتبار القطاع مر بفترة عدم إستقرار في السابق؛ نتيجية الممارسات الغير مقبولة لشركات المقاولات، على الرغم من أنه أكثر القطاعات ربحية.فالقرار، بحسب جرجيوس، سيُخفف من تداعيات تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، على خطة الشركات بسبب التحديات التي تواجه كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات، كما أنه في الوقت نفسه يُعيد رسم خريطة النمو بالقطاع بتمكين شركات المقاولات من الحصول على قروض بفائدة ميسرة؛ لتفعيل خططها التنموية والاستثمارية ويجنبها عواقب الخسارة وشبح الإفلاس أو التصفية والتخارج.ماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمقاولات الحرة، كشف عن أن قرار البنك المركزي يدعم تنمية القطاع ويضمن سرعة تعافية، بالإضافة تمكين الشركات من الإيفاء بمستحقاتها المالية وتسديد أجور العمالة والحصول على قروض بنكية بفائدة مُخفضة، كما يقف حائل دون تسريح العمالة خلال الأزمة الراهنة.القرار بحسب فوزي، يأتي تعزيز لقدرات عمل الشركات، ودافعًا للإستحواذ على أعمال أخرى متوقعًا إحداث تنمية في القطاع تتراوح بنيت 10-15% في ظل الأوضاع الحالية، مشيدًا بآليات تيسيير الاقتراض والحفاظ على رأس المال العامل للشركات، كما أنه يضمن عدم مطالبة البنوك بتغطية خطابات الضمان لدى البنوك بنسبة 100%.وأوضح فوزي أن القرار يعزز قدرة الشركات على مواجهة فيروس كورونا، وتمكينها تعقيم مقاراتها ومواقعها وعمالتها اللازمة لتأمين المواقع الإنشائية،موضحًا أن شركات المقاولات تتحمل أعباء مالية إضافية خلال تنفيذ المشروعات بسبب إلزامها بتفعيل إجراءات الوقاية ضد الإصابة بكورونا والحفاظ على سلامة العاملين.فوزي أكد أن القرار يضمن رفع قدرة شركات المقاولات على الإلتزام ببرامج تسليم المشروعات المتعاقد عليها، والابتعاد عن أزمة غرامات التأخير المتوقعة خلال فترة الأزمة.وأضاف أن القرار يضمن عدم تعثر أو تخارج الشركات المتوسطة والصغيرة والت تأتي على قائمة الشركات الأكثر تضررا من أزمة إنتشار فيروس كورونا لضعف الملاءة المالية لديها.وتراجعت إنتاجية قطاع المقاولات بنسب تصل إلى 30% بالإضافة إلى تضرر العمالة، وتخوف شركات من التخارج أو الإفلاس في ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا، يأتي هذا في الوقت الذي تنظر فيه الدولة إلى قطاع المقالوات بإعتباره من القطاعات الرئيسة في دعم الاقتصاد وهو ما إستدعى تدخلها لإنقاذ العاملة به وإنتشالها من الخسائر، بما يدعم الحفاظ على نسب التشغيل.