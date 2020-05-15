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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج رؤوف عبد العزيز يكشف تفاصيل المشاهد الأخيرة من «الاختيار»

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:32 م
الاختيار
الاختيار
محمد مجدي
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أكد المخرج رؤوف عبد العزيز أنه انتهى أمس الخميس، من تصوير آخر مشاهد مسلسل "الاختيار"، والذي يقوم بتنفيذ المشاهد الإخراجية من خلال وحدة أخرى، تزامنًا مع الوحدة الأساسية للمخرج بيتر ميمي، في العمل الذي يعرض هذه الفترة على شاشات التلفزيون.

وأشار رؤوف لـ"الدستور"، أنه انتهى من تصوير مشاهد وحدته بشكل كامل مسا أمس، وهي المشاهد الخاصة بالحلقات الأخيرة من العمل الرمضاني، الذي يتناول قصة حياة الشهيد الراحل أحمد المنسي.

وقال: سعدت بالاشتراك في هذا العمل المشرف والذي يظهر العديد من الجوانب المهمة في حياتنا، وأعتقد أن العمل رسالته وصلت للجميع، وأنا متشوق لمتابعة الحلقات الأخيرة من العمل".

الجدير بالذكر، أن العمل صور منه أمس، العديد من المشاهد بمنطقة الحزام الاخضر بالشيخ زايد، بالإضافة إلى تصوير مشاهد أخرى بعدد من الأماكن الخاصة، والتي تظهر معركة البرث الشهيرة.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وآسر ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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