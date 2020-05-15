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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: أردوغان يخشى انقلاب المؤسسة العسكرية عليه (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:03 م
أردوغان
أردوغان
ياسمين عباس
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قال أسامة عبد العزيز، خبير الشؤون التركية، إن أردوغان رئيس مهزوز في الفترة الحالية، وأن ما أورده أحد الصحفيين التركيين عن تعيين صهره وزيرا للدفاع يؤكد أن أردوغان لا يخشى سوى المؤسسة العسكرية.

وأضاف أسامة عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز"، أنه حتى عام 2016 كانت المؤسسة العسكرية خارج سيطرته بالكامل، وبالإنقلاب العسكري المزعوم تمكن من السيطرة على المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن أردوغان يخشى المؤسسة العسكرية التي هي الذراع الوحيد الذي يمكنه الانقلاب عليه.

وأوضح أن أردوغان متعمد حتى الآن في اتخاذ إجراءات لا تتماشى مع مصالح الشعب التركي، وأن الخلافات بينه وبين وزير الدفاع الذي أقاله توضح مجريات الأمور، مؤكد أنه لا يعين أي مسؤول في الجيش التركي إلا من أهل ثقته وأنصاره، مسببا بذلك انقسام الجيش التركي إلى أطياف.

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