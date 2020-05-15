«حرائق وإصابات وانهيار».. حصيلة عاصفة قنا

أسفرت موجة الطقس السيئ التى شهدتها محافظة قنا، مساء أمس الخميس، حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، عن عدد من الخسائر والتلفيات بالمنازل والأشجار، وإصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة.وأوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن موجة الطقس السيئ أسفرت عن انهيار 4 منازل بمراكز قنا والوقف ونجع حمادي، وإصابة 12 شخص بإصابات خفيفة تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وأضاف محافظ قنا، بأن الموجة أسفرت أيضًا عن سقوط 36 شجرة و2 عامود كهرباء وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء لإعادة تسيير الحركة كما كانت.وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية" 0963337291 0963328472 فاكس 0963329542" خلال فترة سوء الأحول الجوية.يذكر أن محافظة قنا، شهدت عاصفة ترابية شديدة صاحبها سقوط أمطار رعدية وبرق، بداية من أذان المغرب وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم