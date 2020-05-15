نفوق ماشية واحتراق 30 شجرة في الأقصر (صور)

اندلع حريق هائل بقرية كومير بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أسفر عن احتراق شجر النخيل، ونفوق ماشية، دون وقوع مصابين بشرية.تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد نشوب حريق في كرم نخيل وسط أحوش بقرية كومير، وأسفر حريق 30 نخلة مثمرة، ومخلفات، وحظيرة حيوانات، ونفوق بقرتين، وشونة تبن، و5 أردب قمح، واحتراق حظيرة أخرى، ونفوق حمار.وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء وسيارة إسعاف وتم التعامل مع الحريق وتم إخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية، وأهالي القرية ولا يوجد إصابات أو خسائر فى الأرواح.