العاصمة ومؤسسات المجتمع المدني يدعمان مبادرة عشان أهالينا (صور)

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر" بمقر ديوان عام محافظة القاهرة وذلك فى إطار مبادرة عشان أهالينا والتى تتبناها المحافظة من أجل مساعدة عمال النظافة والعمالة المتضررة من أثر أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد.حيث ساهمت المؤسسة بمواد وسلع غذائية بالإضافة إلى مستلزمات الطبية ( كمامات ) لتوزيعها على عمال النظافة بهدف حمايتهم من عدوى فيروس كورونا.وأكد محافظ القاهرة خلال استقباله وفد مؤسسة بنحبك يا مصر أن مبادرة المؤسسة بتوفير المستلزمات الطبية والمواد الغذائية لعمال النظافة تأتي ضمن دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة كفالة الفئات البسيطة في ظل الأوضاع الراهنة بوجود جائحة فيروس كورونا.وعبر محافظ القاهرة عن أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل حماية ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والحفاظ على صحتهم.ومن جانبها أوضحت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من الشخصيات التي تشجع العمل الاجتماعي التي تستهدف احتياجات المواطن خاصة عمال النظافة مشيرة إلى أن محافظة القاهرة شهدت تطورا كبيرا جاء في مصلحة مواطني محافظة القاهرة.