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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس جامعة حلوان: غرف المدينة مجهزة ومساحتها تسمح بالتباعد الاجتماعى

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:39 م
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
ياسمين عباس
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قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنهم يعملون على مسارين، حيث إنهم يستقبلون الحالات المستقرة من مصابي كورونا، ولا يحتاجون للتواجد في مستشفيات للعزل، كما يستقبلون في مدينة الطلبة بالمطرية المصريين العالقين.

وأشار الدكتور ماجد نجم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن كل الغرف مجهزة، ومساحتها تسمح بالتباعد الاجتماعي، فضلًا عن وجود فرق طبية لرعاية المصريين العائدين من الخارج، معقبًا: "بنحاول نقدم خدمة فندقية إلى حد ما".

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنهم يعملون على توفير وسائل تسلية كطاولة وشطرنج وكتب للقراءة للمصريين العائدين من الخارج، موضحًا أنهم استقبلوا 450 مصابًا بالكورونا وحالتهم مستقرة، لافتًا إلى أن وزارة التضامن أمدتهم بأجهزة تليفزيونات، وغسالات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، قد أعلنت عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

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