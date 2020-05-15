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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العمالة غير المنتظمة بالغربية ينهون صرف الدفعة الأولى بالزغاريد (صور)

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:36 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قالت مرفت عبدالسلام، مدير إدارة الصحة والسكان، برئاسة مجلس مدينة زفتى، والتي تم تكليفها بتعقيم وتنظيم صرف المعاشات ومنح العمالة غير المنتظمة منحة الـ500 جنيه بالمدرسة المهنية بمدينة زفتى مع موظفي الإدارة، إنها رأت في أعين الناس ولمست أفراح وسمعت عبارات الشكر والدعوات الخالصة من القلب لرئيس الجمهورية صاحب المبادرة التي خففت من ألم هذه الطبقة خاصة من العمالة غير المنتظمة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" أن إحدى السيدات وتدعى فاطمة محمد، من مدينة زفتى أصرت على إطلاق الزغاريد والرقص والغناء والدعاء للرئيس السيسي، ولمصر بصلاح الحال، والنجاة من محنة "كورونا" وأن يحفظ الله مصر ورئيسها وشعبها.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن انتهاء صرف الدفعة الأولى من المنحة للمتخلفين من العمالة غير المنتظمة، عصر أمس الخميس، والتي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتم الصرف من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، و600 مدرسة في بعض المحافظات، علمًا بأنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والذي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

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