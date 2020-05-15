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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد تجهز نزل المدينة الشبابية لتحويلها إلى حجر صحى

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:23 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يجرى العمل في تجهيز نزل عزل صحي بالمدينة الشبابية من أجل تحويلها إلى حجر صحي لاستقبال الحالات الإيجابية لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وشدد على سرعة تجهيز المكان فى أسرع وقت ممكن وعلى أعلى مستوى، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع أجهزة الصحة المختلفة بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من عمل هيكل إداري ولائحة تنظيمية خاصة بمركز العزل الطبي لجميع العاملين من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وخدمات معاونة، بما يساعد على سهولة وسرعة القيام بمهام العمل على الوجه الأكمل، وكذلك التجهيزات والخدمات اللوجستية المقدمة بمركز العزل لتكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال الحالات الإيجابية.

كما أصدر المحافظ تعليماته بالمرور على كل المرافق والبنية التحتية بالمدينة الشبابية، للتأكد من جاهزيتها ورفع كفاءتها إذا تتطلب الأمر.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين بالمدينة من الأجهزة الطبية والإدارية، علاوة على اتخاذ الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة بكل دقة لرعاية المرضى والحالات التي سيتم استقبالها بالمدينة.

وأكد أنه ستكون هناك متابعة يومية بسير العمل بالمدينة، كما وجه أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي على مدار الساعة.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

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