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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أيتن عامر: السوشيال ميديا والرقابة سببا أزمة «الكوميديا» في مصر

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:00 م
أيتن عامر
أيتن عامر
حسن أمين
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علقت الفنانة أيتن عامر على عدم تقبل الجمهور للوقت الحالي للأعمال الكوميدية سواء في السينما او المسلسلات التلفزيونية.

وقالت أيتن عامر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن هناك عددًا من العوامل التي تتسبب في وجود أزمة في كتابة النصوص الكوميدية في الأعمال التلفزيونية او السينمائية في الوقت الحالي وتجعل الكوميديا لم تظهر بشكلها القديم المتعارف لإضحاك الجمهور.

وأضافت أن العامل الأول هو أن سقف الجمهور للكوميديا أصبح عاليًا خاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلتهم يشاهدون العديد من المواقف الساخرة والكوميدية الحقيقية وليست المفتعلة كما أن المنشورات الساخره أصبحت منشرة بشكل كبير وأصبح هناك يوميًا مصطلحات كوميدية جديدة وتصبح تلك المصطلحات قديمة عندما تقدم في عمل فني لأنه يكون مر على تصويرها فترة من الزمن.

وتابعت أن العامل الثاني هو أنه ليس هناك رقابة إطلاقا على الإفيهات والمصطلحات المتدوالة بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي عكس النصوص الكوميدية التي تحدها قيود رقابية فأصبحت الأزمة هي صعوبة إضحاك الجمهور وليست النصوص الكوميدية.

وتشارك ايتن عامر في المارثون الرمضاني بمسلسلين الأول المسلسل الكوميدي "رجالة البيت" الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني، والمسلسل الثاني هو "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري.

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