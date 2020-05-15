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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب كورونا..الاتحاد الأوروبي لن يفرض قيودا على واردات أوكرانيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:52 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قالت كاتارينا ماتيرنوفا، نائبة المدير العام لشؤون سياسة الجوار والمفاوضات حول توسيع المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم فرض أي قيود إضافية على الواردات الأوكرانية وسط الأزمة الاقتصادية الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت ماتيرنوفا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم فرض أي قيود خاصة من أجل حماية إنتاجه في ظل أزمة فيروس كورونا، مضيفةً أن آليات الحماية تُطبق فقط بما يتمشى تمامًا مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ووفقًا لالتزامات الاتحاد داخل منظمة التجارة العالمية.

وأكدت في الوقت ذاته أن فيروس كورونا والحجر الصحي أثرا على التجارة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن الصناعات المعدنية التي تعد مهمة بالنسبة لأوكرانيا، كانت ضمن الصناعات الأكثر تأثرًا.

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