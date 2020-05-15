كاتب سعودى: الخطوة المقبلة طرد قطر من المنظمات العربية

أكد الكاتب السعودي خالد الزعتر أن المرحلة المقبلة من مكافحة الإرهاب ستتم من خلال طرد قطر من المنظمات العربية والخليجية.جاءت تصريحات الزعتر تعليقًا على تهديدات قطر بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.وقال الزعتر فى تغريدة له عبر تويتر: "بإذن الله المرحلة الثانية من مراحل مكافحة الإرهاب، تكون بطرد قطر من المنظمات الخليجية والعربية وتشديد العزلة عليها، وقطع العلاقات مع تركيا وخنق أردوغان اقتصاديًا".وأكد الزعتر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرد ظاهرة تتاجر بالشعارات لتحريك قطيع يتبعه، على حد تعبيره.وقال الزعتر في تغريدة أخرى: "أردوغان مجرد ظاهرة صوتية يتاجر بالشعارات لتحريك قطيعه ممن يتبعونه، لو أرادت دول الخليج ذات الثقل الاقتصادي خنق أردوغان اقتصاديًا لن يأخذ ذلك وقتًا إلا وجعلت أردوغان يأتي راكعًا ذليلًا".