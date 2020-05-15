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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الزقازيق: مبنى الباطنة صالح للعزل الصحى

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:37 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
سارة الوردانى
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نفى الدكتورعبد السلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ما أثير عن عدم صلاحية مبنى الباطنة للعزل لعدم وجود جهاز أشعة مقطعية ومعمل تحاليل داخل المبنى وتعريض حياة المواطنين للخطر، مشيرًا إلى أن معظم مبانى العزل على مستوى الجمهورية لا توجد بها أجهزة أشعة مقطعية وإنما يتم نقل المريض طبقًا للتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لعمل الأشعة المقطعية طبقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، وإلا فلن يوجد أى مكان مخصص للعزل داخل الجمهورية، وذلك ما يتم اتباعه أيضًا على العينات المعملية التى يتم التعامل معها.

وأضاف أنه بالنظر إلى ما أثير حول قوانين الاشتراطات لمبنى العزل، فإن مبنى الباطنة للعزل هو مبنى عناية مركزة به كل التجهيزات الطبية المواكبة لشروط مكافحة العدوى، فى حين أن هناك دولًا متقدمة تنشئ أماكن عزل فى مراكز مؤتمرات ونزل شباب ومبانى حكومية وحتى على هيئة مخيمات فى بعض الأحيان، لافتًا إلى أن تخصيص مكان للعزل داخل المستشفيات الجامعية هو واجب وطنى تفرضه المرحلة الراهنة، وأن الطاقم الطبى المكلف بالعمل داخل المبنى هم أفراد قبلوا تحمل المسئولية فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد إيمانًا منهم برسالتهم النبيلة.

كما نفى ما تم تداوله حول أن كلًا من الدكتور مدير المبنى، ونائب المدير، الدكتور أستاذ الصدر الاستشارى للمبنى، ورئيسة التمريض، ومراقب المستشفى لم يلتزموا بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة، بأن يتم عزلهم بالمبنى طوال 14 يومًا داخل المبنى وعدم خروجهم منه.

وأضاف أن ذلك عارٍ تمامًا من الصحة، نظرًا لأن هؤلاء من الفريق الإدارى للمبنى والموجود بالمنطقة الآمنة والذين بدورهم الإدارى مسموح لهم التحرك الحر لإدارة شئون المبنى، بخلاف الطاقم الطبى الآخر المتواجد داخل مبنى العزل الذى يحتم دوره على الاختلاط بالحالات الإيجابية داخل المنطقة المغلقة بمبنى العزل.

وأشار إلى أن التعليمات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الفريق الطبى المخالط للحالات داخل مبنى العزل لم تكن بالصورة المعلنة من العزل التام 28 يوما أثناء وبعد العمل بالمبنى، وإنما توصي تعليمات الأستاذ الدكتور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بعدم ضرورة عزل الفريق الطبى داخل مبانى العزل أثناء أو بعد العمل.

وطالب عيد، الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، بتوخي الحذر عند نشر المعلومات وتداول الأخبار وخاصة في ظل الظروف الحالية وما قد يسبب إثارة البلبلة حول ما يبذله الفرق الطبية من جهد وعمل بكل إخلاص وتفاني خلال حربهم ضد فيروس كورونا.

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