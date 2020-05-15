رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الروسي: جهزنا أكثر من 148 ألف سرير لمرضى كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:33 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده جهزت أكثر من 148 ألف سرير متخصص لمرضى فيروس "كورونا" المستجد في المناطق الروسية.

وقال بوتين، خلال اجتماع لافتتاح مراكز طبية تابعة لوزارة الدفاع في الأقاليم الروسية لتقديم المساعدة للمرضى المصابين بكورونا، اليوم الجمعة - "أشير إلى أنه حتى 14 مايو الجاري تم تجهيز أكثر من 148 ألف سرير خاصة بمرضى كورونا في مناطق وأقاليم البلاد ".

يُذكر أن المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 10598 إصابة جديدة خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 262 ألفا و843 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الحكومة» ترد على «وقف صرف بعض المعاشات»

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

الآن.. مسلسل الاختيار الحلقة 21.. بطولة الشهيد رامي حسنين

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر