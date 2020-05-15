كاتب: كل طبيب لديه قصة بطولية ضد كورونا (فيديو)

قال الكاتب علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كل الجهات المعنية بأمر التصدي لفيروس كورونا، بالتعاون مع الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه في الفترة الماضية.وأضاف "حسن" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أعظم الأدوار التي ظهرت على الساحة في ظل أزمة كورونا هو دور القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي في مصر يعمل من خلال محورين، هما عدم انتشار العدوى، وعلاج المصابين بشكل مستمر.وأوضح أن الدور الذي يقوم به القطاع الطبي ينال تقديرًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هناك كل يوم قصة بطولية لأحد أفراد القطاع الطبي، فضلًا عن أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في محاربة كورونا، وتعتبر الأقوى مقارنة بباقي دول العالم.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، قد أعلنت عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.