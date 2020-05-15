رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب: كل طبيب لديه قصة بطولية ضد كورونا (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:18 م
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
طباعة
قال الكاتب علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كل الجهات المعنية بأمر التصدي لفيروس كورونا، بالتعاون مع الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه في الفترة الماضية.

وأضاف "حسن" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أعظم الأدوار التي ظهرت على الساحة في ظل أزمة كورونا هو دور القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي في مصر يعمل من خلال محورين، هما عدم انتشار العدوى، وعلاج المصابين بشكل مستمر.

وأوضح أن الدور الذي يقوم به القطاع الطبي ينال تقديرًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هناك كل يوم قصة بطولية لأحد أفراد القطاع الطبي، فضلًا عن أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في محاربة كورونا، وتعتبر الأقوى مقارنة بباقي دول العالم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، قد أعلنت عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

«الحكومة» ترد على «وقف صرف بعض المعاشات»

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف عن الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

«الوزراء» يرد على 7 شائعات حول كورونا

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر