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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صالة ألعاب رياضية مخالفة لقرر الحظر بالدقهلية

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:17 م
ضبط صالة ألعاب رياضية
ضبط صالة ألعاب رياضية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط صاحب صالة ألعاب رياضية بالدقهلية لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستقبال الأفراد لممارسة التمارين الرياضية، مخالفا بذلك قرار الحظر.

وردت معلومات لقسم شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، قيام مالك صالة ألعاب رياضية "جيم" كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بتشغيل الصالة المُشار إليها وتردد بعض المواطنين عليها من الباب الخلفي.

وتم ضبط المذكور وعدد 6 أشخاص "محددين" حال قيامهم بممارسة التمارين على الأجهزة الرياضية، وبمواجهتهم أقروا بتواجدهم بالصالة لممارسة التمارين الرياضية، وبمواجهة مالك صالة الألعاب الرياضية أقر بفتحها واستقبال روادها بقصد تحقيق ربح مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

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