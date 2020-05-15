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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين الكراكة «مهاب مميش» الأضخم في الشرق الأوسط وتاريخ هيئة قناة السويس

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:15 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
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شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، تدشين الكراكة "مهاب مميش" بترسانة IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المهندس صلاح أبومسلم عضو مجلس إدارة، مدير إدارة التموين، والمهندس السيد عسكر، عضو مجلس إدارة الهيئة، مدير إدارة الكراكات، كما حضر المراسم من موقع التدشين كل من السيد Tom Van Heijningen المدير التنفيذي للمشروع بالشركة الهولندية، والمهندس أحمد فاروق إبراهيم، رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على بناء الكراكة بالهيئة.

خلال التدشين، تم إنزال الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، تليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها، تطبيقًا لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.

في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع أن الكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تسلم الكراكتين في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى تشكيل عدة لجان عمل تضم مجموعة مختارة من أفضل مهندسي الهيئة لمتابعة أعمال بناء الكراكتين.

من جانبه، أوضح المهندس السيد عسكر، مدير إدارة الكراكات بالهيئة، أن المواصفات الفنية للكراكة تلائم العمل في القناة والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلًا، حيث يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

وأضاف مدير إدارة الكراكات أن التعاقد على بناء الكراكتين الجديدتين يشمل لأول مرة توريد محاكي متقدم لتدريب الأطقم الفنية على العمل بالكراكات، علاوة على توريد كراكة حفار صغيرة Beaver 45 والتي سيتم تركيبها وتصنيع مثيلاتها في ترسانة بورسعيد البحرية في إطار جهود نقل التكنولوجيا، وكذلك توريد الوصلات الكروية والمرنة لخطوط الطرد بطول ٦ كم والجاري تصنيع باقي مكوناته في الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

يذكر أن الطول الكلي للكراكة يبلغ ١٤٧،٤متر، وعرضها ٢٣مترًا، بعمق ٧،٧٠متر، وغاطس ٥.٥٠متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال /الساعة على طول ٤كم.
الفريق أسامة ربيع
تدشين الكراكة «مهاب مميش» الأضخم في الشرق الأوسط وتاريخ هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع
تدشين الكراكة «مهاب مميش» الأضخم في الشرق الأوسط وتاريخ هيئة قناة السويس

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