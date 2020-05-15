ضبط 5 هربوا 25 ألف لتر بنزين للسوق السوداء بـ15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من إلقاء القبض على 5 أشخاص قبل تهريبهم 25 ألف لتر بنزين للسوق السوداء بـ 15 مايو بمحافظة القاهرة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط 5 أشخاص ثلاث سائقين وتباعين، حال استقلالهم ثلاث سيارات نقل مزودة بفنطاس، مُحمل داخلها كميات من المواد البترولية بلغ إجماليها (25 ألف لتر بنزين 92، 80) وجميعها بدون فواتير.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف أحدهم بتحميله المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، وأنه كان في سبيله لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة سنديون بالقليوبية لصالحه، وأقر باقي المذكورين بتحميل المضبوطات من محطة وقود كائنة بطريق الفيوم، وأنهم كانوا في سبيلهم لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة السلام لصالح أحد الأشخاص "محدد - جارٍ ضبطه"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.