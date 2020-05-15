كارولين عزمي: «هدير» معقدة في «ونحب تاني ليه» ولديها صراع نفسي

أعربت الفنانة كارولين عزمي عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل "ونحب تاني ليه" أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي يعرض خلال هذه الأيام ضمن موسم رمضان 2020 الدرامي.وقالت "كارولين" خلال حديثها لـ"الدستور" إن شخصية "هدير" التي تجسدها ضمن الأحداث أرهقتها خاصة أنها معقدة حيث يوجد داخلها صراع نفسي، ما بين الشر والخير، مشيرة إلى أنها ستشهد تغيرات عديدة خلال الحلقات المقبلة، متمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور.وأضافت أنها مازالت تصور مشاهدها ضمن أحداث المسلسل، لافتة إلى أنهم أوشكوا على الانتهاء من كافة تصوير العمل بقيادة المخرج مصطفى فكري، مؤكدة أنها سعدت بهذا العمل الذي امتلاء بروح التعاون والحب بين الجميع.ويشارك في بطولة المسلسل شريف منير، وكريم فهمي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.