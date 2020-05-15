الملك عبدالله: سنصطدم بإسرائيل إذا ضمت أجزاء من الضفة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله، أنه في حال ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيكون هناك صدام كبير مع الأردن.وقال الملك عبدالله: "إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية فسيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن".وأضاف الملك في مقابلة مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أن حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما.وتابع الملك عبدالله: "إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيدًا من الفوضى والتطرف في المنطقة"، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية قبل قليل.