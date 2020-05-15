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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سلوى خطاب ضحية «خلى بالك من فيفى».. الليلة

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:03 م
سلوى خطاب
سلوى خطاب
منار إبراهيم
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تحل الفنانة سلوى خطاب ضيفة على حلقة الليلة، من برنامج "خلى بالك من فيفى" الذى تقدمه الفنانة فيفى عبده ويعرض على "MBC مصر" في الحادية عشرة والنصف مساءً، ويعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

"خلي بالك من فيفي" برنامج كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة أحد النجوم في منزل فيفى عبده، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

استضاف البرنامج عبر حلقاته أحمد رزق، سمية الخشاب، زينة، حسن الرداد، ماجد المصرى، أحمد بدير، رجاء الجداوى، ريهام عبدالغفور، سلوى خطاب، روجينا، ويزو، وآخرين.

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