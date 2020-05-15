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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:34 م
الحرارة
الحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح تنشط أحيانا، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح تنشط أحيانا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال الصعيد وجنوبه.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50: 60% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 40 23
الإسكندرية 32 21
وادي النطرون 40 22
طنطا 34 20
شبين الكوم 38 21
دمنهور 37 21
بلطيم 33 22
مطروح 29 21
السلوم 31 21
سيوة 39 24
بورسعيد 29 22
دمياط 29 20
الزقازيق 39 21
المنصورة 39 21
الإسماعيلية 40 22
السويس 39 22
العريش 32 20
رفح 33 19
رأس سدر 37 24
نخل 40 23
نويبع 38 26
طابا 36 24
كاترين 33 19
الطور 39 22
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 40 24
بنى سويف 41 25
المنيا 41 25
أسيوط 42 26
سوهاج 42 26
قنا 42 27
الأقصر 42 27
أسوان 43 27
إدفو 43 27
أبوسمبل 41 29
الوادى الجديد 42 28
شلاتين 39 27
أبورماد 37 27
حلايب 36 28

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