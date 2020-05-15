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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الأزهر»: الكبر من أشد الرذائل ضررًا على المجتمع (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:29 م
الأزهر
الأزهر
ياسمين عباس
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الكبر ليس من باب الفضيلة أو من مكارم الإخلاق، وإنما هو رذيلة من أشد الرذائل ضررا على المجتمع والفرد.

وأشار الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dMC"، اليوم الجمعة، إلى أن المتكبر هو من لا يقبل الحق بل يرفضه، ويتعالى عليه، وهو أيضا يحتقر الناس ويتعالى عليهم، فضلًا عن استعظام النفس والإحساس بأن قدرها فوق أقدار الآخرين.

ونوه شيخ الأزهر الشريف، بأن الميل للمظهر الحسن، والبيت النظيف، وكل مطالب الجمال ليس كبرا، لافتًا إلى أن المتكبر لا يقبل الحق، لأن قبوله يستلزم خضوع نفسه للحق، وهو أمر يصعب على نفس المتكبر.

وأضاف أن معاصي البشر وإغوائهم من الشيطان نتاج رذيلة الكبر، مستشهدا بقول الله تعالى: "قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ".

وأكد أن قوة الشر في العالم أساسها التكبر، مستشهدا بآيات الله للقصة التي استكبر فيها إبليس وعصى فيها أمر ربه: "وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ * قال مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ * قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ".

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