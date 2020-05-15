تفاصيل تحركات إسرائيل لعرقلة عقوبات «بروكسيل» ضدها

يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على إسرائيل بسبب خطواتها المتوقعة لفرض سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى عرقلة أي عقوبات مرتقبة ضد من قبل الاتحاد الأوروبي، إذ وجهت تل أبيب سفرائها في نحو 12 دولة أوربية، من بينها ألمانيا واليونان والنمسا وإيطاليا، لمطالبهم بعدم الموافقة على أي عقوبات قد يقرها الاتحاد الأوروبي ضدها.وأعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلن موافقتها بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة.وقال ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة والأغوار يخص إسرائيل وحدها.وأجرى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، زيارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استمرت لمدة يوم واحد، التقى خلالها نتنياهو وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، وناقش معهم العديد من الملفات.