16 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية رصد 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6623 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان اليوم الجمعة، أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 73882 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الفيروس ليستقر إجمالي الوفيات عند 190 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي تعافت من الفيروس إلى 3383 حالة.