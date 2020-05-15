إيساف عن تعاونه مع باسكال مشعلاني: فنانة كبيرة وردود الأفعال أسعدتني

أعرب المطرب إيساف عن سعادته بردود الأفعال حول فيديو كليب أغنيته الجديدة "فرصة نرجع" والذي قدمه على طريقة الديو مع المطربة اللبانية باسكال مشعلاني.وقال إيساف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن التعاون مع المطربة باسكال مشعلاني مختلف فهي مطربة ناجحة وكبيرة، مشيرًا إلى إن أغنية "فرصة نرجع" تعتبر التعاون الأول له مع مطربة غير مصرية.أغنية "فرصة نرجع" من كلمات المؤلف رمضان محمد وألحان احمد البرازيلى وتوزيع محمد الشاعر وإشراف فنى وفكرة أحمد حسني، ومدير تصوير لبنان بول عقيقى ومدير تصوير مصر اسلام عبد اللطيف ومونتاج محمد عبد المالك، وإخراج فادى الياس.