«القومي للبتروكيماويات»: إنتاج 3 أنواع من المطهرات لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد عبدالرؤوف، رئيس التفتيش الهندسي لقطاع البترول، إن التحالف القومي للبتروكيماويات ينتج 3 أنواع من المطهرات لمواجهة فيروس كورونا.وأشار الدكتور محمد عبدالرؤوف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن إنتاج المطهرات يتم وفقًا للمعايير العالمية، وطبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن التحالف القومي للبتروكيماويات يغطي نحو 58 منشأة بحثية، و113 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية بالمطهرات.وأضاف رئيس التفتيش الهندسي لقطاع البترول، أن صناعة المطهرات تكون من خلال لجنة شكلتها أكاديمية البحث العلمي تحت إشراف وزير التعليم العالي، وتتكون اللجنة مع أطباء وصيادلة مهندسين وكيميائيين.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، أعلنت عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.