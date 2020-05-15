«الأموال العامة» تضبط شخصين للاتجار في النقد الأجنبي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية تحويلات مالية غير مشروعة، ضبط فيها شخصين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها مستنديًا (إثنى عشر مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.