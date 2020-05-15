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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات فى أوسيم والعياط والبدرشين والهرم بالجيزة

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:55 م
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أحمد أبو المحاسن
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تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات إزالة المخالفات فتمت إزالة عقار بشارع فاطمة رشدي العمرانية، و3 عقارات بحي جنوب الجيزة، وإزالة "كمبوند" مخالف بأرض الليبي نطاق حي الوراق، وإزالة 4 عقارات مخالفة في عدد الطوابق داخل "كمبوند" بدون ترخيص، وإزالة 4 مخازن، و4 أسوار.

وتابع المحافظ في مركز ومدينة العياط إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وعقار مخالف بشارع الزيات، وعقار بشارع نبيل طه، وفي مركز أوسيم إزالة أعمدة مبنى تحت الإنشاء، وفي الحوامدية إزالة أسوار مهيأة للسكن بأرض الجنينة، والبدرشين إزالة 8 حالات بناء مخالف، وبمركز الواحات البحرية تمت إزالة شقة مسقوفة بالخشب بمنطقة عين خومان قرية القصر، واسترداد 10 أفدنة.

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