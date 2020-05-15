القس رفعت فكري ينعى الأنبا رويس الأسقف العام

نعى القس رفعت فكري سعيد، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، رحيل الأنبا رويس الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقال القس رفعت فكري في برقية تعزيته: "صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تاوضروس الثاني أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الحبر الجليل الأنبا رويس الأسقف العام طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة".ورحل الأنبا رويس الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.