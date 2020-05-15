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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

28 طلب مناقشة عامة أمام مجلس النواب في جلسة الأحد المقبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:51 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، موعد مناقشة 28 طلب مناقشة مقدمة من النواب، ومن المنتظر أن يفوض المجلس مكتبه لتحديد موعد مناقشة الطلبات.

ورصدت "الدستور" هذه الطلبات كالآتي:

1- طلب مقدم من النائب محمد مصطفى محمود سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الخدمة في المدن الجامعية.

2- طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لمباني وأراضي هيئة الأوقاف.

3- طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسعة محطات معالجة الصرف الصحي.

4- طلب مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الأطباء وأطقم التمريض توزيعًا جغرافيًا حسب محل إقامتهم.

5- طلب مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تزويد المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بحضانات وأسرة عناية مركزة.

6- طلب مقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الحضانات بالمستشفيات.

7- طلب مقدم النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

8- طلب مقدم من النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات الحكومية التي تم الانتهاء من إنشائها.

9- طلب مقدم من النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع الأحوزة العمرانية.

10- طلب مقدم من النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية.

11- طلب مقدم من النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء مدارس التربية الفكرية ومدارس الصم والبكم.

12- طلب مقدم من النائب فتحي ندا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مشروع التعليم في ضوء خطة الدولة 2020-2030.

13- طلب مقدم من النائب فتحي ندا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

14- طلب مقدم من النائب فتحي ندا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصري والهوية المصرية.

15- طلب مقدم من النائب فتحي ندا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفني ومراكز التدريب المهني.

16- طلب مقدم من النائب فتحي ندا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسعة محطات معالجة الصرف الصحي.

17- طلب مقدم من النائب فتحي ندا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات العامة والمركزية.

18- طلب مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسليم فيزا تكافل وكرامة.

19- طلب مقدم من النائبة مي محمود وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مراكز شباب عليها.

20- طلب مقدم من النائب طارق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آلية التعامل مع المصانع المخالفة وتشديد الرقابة لضمان سلامة المنتجات.

21- طلب مقدم من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة.

22- طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مراكز الشباب بالأجهزة الرياضية.

23- طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء مكاتب البريد وتطوير خدماتها.

24- طلب مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التدريب التحويلي للجهاز الإداري لسد العجز ببعض قطاعات الدولة.

25- طلب مقدم من النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مد خطوط المترو لجميع المحافظات، خاصة المحافظات القريبة من محافظات القاهرة الكبرى.

26- طلب مقدم من النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الراهنة.

27- طلب مقدم من النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد بلاعات تصريف مياه الأمطار للاستفادة منها كمصدر من مصادر المياه.

28- طلب مقدم من النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم مكانة المُعلم في المجتمع.

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