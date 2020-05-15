كشف غموض مقتل سيدة وابنتها في ظروف غامضة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف ملابسات واقعة العثور على جثتي سيدة وابنتها، مُقيمتين بدائرة مركز شرطة سوهاج بترعة نجع حمادى بدائرة مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، والمُبلغ بغيابهما.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، مُقيما بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.وبمواجهته قرر بسابقة ارتباطه بالمجني عليها، ونظرًا لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجها واصطحابها وابنتها لإحدى المناطق المتاخمة بدائرة مركز شرطة سوهاج مستقلين سيارة ربع نقل ملكه، وقام بالإجهاز عليهما بالخنق باستخدام حبل فأودى بحياتهما، ثم قام بلف جثتيهما ووضعهما داخل السيارة والتخلص منهما بإلقائهما بمكان العثور عليهما، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.