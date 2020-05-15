إزالة تعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة بصدفا في أسيوط

تواصل محافظة أسيوط، شن الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة والمتابعة المستمرة، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية.هذا وقد ترأس المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام محافظة أسيوط، حملة استهدفت إزالة مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقريتي البربا والدوير بمركز صدفا بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي، وتم تنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة منهم 5 قرارات لتعديات على أرض زراعية بقرية الدوير وقرارين لتعدي على أراضي مملوكة للدولة بقرية البربا.ووجه باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.