بالأرقام.. ضحايا كورونا من الرجال ضعف النساء

منذ أول ظهور لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال ديسمبر العام 2019 في مدينة ووهان الصينية، لم يفرق كثيرًا بين الأطفال والشباب والغني والفقير، فأصاب رؤساء دول ووزراء صحة حول العالم، ولم يظهر التفاوت إلا بعد مرور عدة أشهر بعدما خلف ضحايا كثيرين.تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا عالميًا 4 ملايين شخصًا، ونحو ربع مليون وفاة لآخرين، إلا أنه نسب النساء والرجال تفاوتت بفارق كبير، ودلت الأرقام والبيانات في معظم دول العالم على أن الرجال الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.كما أن لذلك تفسيرات علمية خاصة بجهاز المناعة لدى النساء والرجال والذي يختلف في درجة استجابته السريعة لانتقال الفيروس والشفاء منه، لاسيما أن الأرقام أشارت أيضًا إلى أن معدلات وفاة الرجال بالمرض أكبر من النساء.في أمريكا التي تعتبر من الدول التي خرجت عن السيطرة وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، فكان عدد وفيات الرجال ضعف عدد وفيات النساء جراء الإصابة بفيروس كورونا، وشكل الرجال نسبة 69% من وفيات الفيروس في غرب أوروبا، بينما النساء شكلت نسبة 31% فقط من معدلات الوفاة.كذلك أعلنت الصحة الأمريكية أن معدل الوفيات عند الرجال يبلغ نحو 43 حالة لكل 100 ألف رجل في المدينة، مقارنة بـ23 حالة فقط لكل 100 ألف إمرأة، كما أن أعراض إصابة الرجل بالفيروس أخطر مقارنة بأعراضها عند النساء.أما في إيطاليا وهي من الدول التي أصابتها الجائحة بشدة، أظهرت دراسة على أكثر من 127700 إصابة بكوفيد-19 أن 52.9% من المصابين رجال و47.1 %نساء. ومن بين أول 14860 حالة وفاة 68% كانوا رجالًا.وكذلك الصين التي سجلت أول ظهور للفيروس كانت نسبة وفيات الرجال أكبر من النساء، فأطلق مركز مكافحة الأمراض والوقاية الصيني تقريرًا أكد فيه أنه من بين 44672 إصابة مؤكدة كان معدل الوفيات أعلى بنسبة 1.1% بين الرجال بالمقارنة بالنساء، وأن ثلثي المرضى الذين لقوا حتفهم على الأقل كانوا من الذكور.وهي نفس الفرضية التي تبنتها وكالة أبحاث الصحة العامة الإيطالية، في تقرير لها بعد مرور ثلاثة أشهر على الجائحة، أكدت فيه أن الأرقام العالمية دلت على إن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وهم في المقام الأول ويمثلون 60% من الحالات المؤكدة وتمثل النساء 40% فقط من إصابات ووفيات كورونا.ولم تكن بريطانيا التي خرج الوضع فيها أيضًا عن السيطرة بمنأى عن ذلك التفاوت الجندري في الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت في وقت سابق أن 80% من الوفيات جراء فيروس كورونا كانت بين الرجال، و20 % فقط بين النساء، ولكن الفجوة تضيق بمرور الوقت.وفي ألمانيا، نقل التلفيزيون الألماني عن أن نسبة إصابة النساء أقل من الرجال وكذلك معدلات وفياتهم جراء فيروس كورونا المستجد، وأن من بين 44 ألف حالة إصابة، بلغت الوفيات بين الرجال 635 حالة، فيما توفيت 370 امرأة.كذلك إسبانيا فإن نسبة الوفيات تبلغ 2.8 % عند الرجال مقارنة بنسبة 1.7 % عند النساء، وأن عدد الرجال الذين توفوا بالفيروس تقدر بضعف الضحايا النساء.وتفسر منظمة الصحة العالمية، تفاوت نسب الإصابة والوفاة بين الرجال والنساء، إلا أن النساء يحملن نسختين من كروموسوم إكس، في حين يحمل الرجال نسخة واحدة فقط، ويحمل الكروموسوم إكس الجينات المسؤولة عن تشفير البروتين الذي يمكّن الجهاز المناعي من التعرف على الفيروسات، مثل فيروس كورونا، مؤكدة أن الاستجابة المناعية تجاه فيروس كورونا أقوى مرتين لدى النساء.