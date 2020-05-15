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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاع لليوم الثاني علي التوالي تأثرا بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:06 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ١٥ مايو ٢٠٢٠، حالة من الارتفاع المتواصل بعدما سجل ارتفاع ايضا أمس الخميس، تأثرًا بالبورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر العالم بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وظبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاع بقيمة ٦ جنيهات اليوم الجمعة بعدما سجلت ارتفاع بقيمة ٥ جنيهات أمس الخميس، ليكون الإجمالي ارتفاع بقيمة ١١ جنيه في يومين.

أسعار الذهب المحلية


وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن سعر عيار ١٨ سجل نحو ٦٤٧ جنيهًا، في حين سجل عيار ٢١ نحو ٧٥٥ جنيهًا، وسجل عيار ٢٤ نحو ٨٦٣ جنيهًا.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنية الذهب اليوم سجل ٦٠٤٠ جنيهًا بارتفاع ٤٠ جنيه اليوم عن أمس، وسجلت الأوقية العالمية ١٧٣٦ دولار.

ركود بالأسواق


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الركود التام بسبب إجراءات الحظر وينتظر التجار والمصنعين تخفيف إجراءات الحظر وينتظر التجار والمصنعين تخفيف إجراءات الحظر بعد عيد الفطر المبارك. 

أسعار الذهب العالمية

وبلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، إذ تتخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفا نحو الأسوأ وينتاب القلق المستثمرون، بأن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل نيسان عند 1737.50 دولار، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1746.20 دولار.

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وربح الذهب نحو 2 % هذا الأسبوع، ويستعد لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بدعم من مؤشرات على استمرار الضعف الاقتصادي لفترة مطولة ومع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

اسعار المعادن اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 %إلى 1840.86 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 770.88 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة 2.5 % إلى 16.26 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع.

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