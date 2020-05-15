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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تنفي عدم إمكانية رفع «الأبحاث» من خلال المحمول

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:46 ص
هاتف
هاتف
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونيًا على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول.

وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار رفع المشروعات البحثية إلكترونيًا على منصة الوزارة من خلال الكمبيوتر دون الهاتف المحمول، مُوضحةً أن الوزارة قد أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محمول، بنفس طريقة رفعها من خلال أجهزة الكمبيوتر، وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن عملية تسليم المشروعات البحثية إلكترونيًا تتم خلال الفترة من 9 حتى 18 مايو الجاري على مدار اليوم، تجنبًا لحدوث أي ضغط على شبكة الإنترنت.

وفي إطار سعي الوزارة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور ومنع التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية بالمدارس، فقد تم وضع جدول لمواعيد التسليم بالمدارس.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

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