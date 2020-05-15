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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد جمعة يتصدر يوتيوب بمشاهده في «البرنس» (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:45 ص
محمد جمعة
محمد جمعة
حسن أمين
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استطاع الفنان محمد جمعة لفت الأنظار منذ ظهوره في الحلقة التاسعة عشر من المسلسل الدرامي "البرنس" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان.

وتصدر محمد جمعة موقع "يوتيوب" بمقطعين من أحد مشاهده بالمسلسل، حيث تصدر المركز الأول والثاني ضمن المحتوايات الرائجة بالموقع.

ويجسد محمد جمعة خلال الأحداث شخصية سائق ميكروباص، وهو الذي وجد ابنة محمد رمضان بعد أن تركها الفنان أحمد زاهر بمفردها فى الشارع وتولى جمعة تربيتها طيلة 7 سنوات أثناء وجود محمد رمضان بالسجن.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكريًا في ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6، وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

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