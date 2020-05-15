وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة «شائعة»

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى.وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، مُوضحةً أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكترونى http:emis.gov.eg، وذلك استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكل أعضاء المنظومة التعليمية.وتقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تمت زيادة أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف تحقيق التباعد بين الطلاب، حيث أرسلت المديريات التعليمية قوائم بأعداد اللجان وأسمائها إلى لجان الإدارة المختصة حسب القطاعات التي تتم فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية، هذا بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ليصبح 14 طالبًا.وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أى استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).