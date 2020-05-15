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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القارئ ياسر الشرقاوى: تأثرت كثيرًا بتلاوة أبوالعينين شعيشع

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:42 ص
الشيخ ياسر الشرقاوي
الشيخ ياسر الشرقاوي
ياسمين عباس
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قال القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، إنه تأثر كثيرًا بتلاوة الشيخ أبوالعينين شعيشع، مؤكدًا أن تلاوته للقرآن الكريم تمتاز بكونها قوية وطبقات صوته رنانة ومن الأصوات النادرة، لافتًا إلى أنه تم اعتماده رسميًا كمقرئ للقرآن الكريم عام 2012 بمسجد سيدنا الحسين.

وأكد الشرقاوي خلال لقائه مع الإعلامي أيمن عدلى بنشرة أخبار مصر المُذاعة على قناة مصر الأولى، أن الشيخ أبوالعينين شعيشع يمتاز برصانة مخارج حروفه وتلاوته القوية والتي يصعب على أي مقرئ تقليده لما يمتلكه الأخير من عرب وزخارف لفظية بتجويده للقرآن الكريم.

وأشار إلى أنه يراعي المولى- عز وجل- في تلاوته للقرآن الكريم، منوهًا بأنه يستفيد من خبرات المقرئين العظام، وتلاوتهم التي أبهرت من تتلمذ عليها وسمعها.

وأوضح الشيخ ياسر الشرقاوى، أنه يسير على درب من سبقوه من المقرئين، ويمتلك حصيلة من المقامات تمتزج بأسلوب عصرى لا يخرج فيه عن الأحكام وقدسية تلاوة القرآن الكريم.

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