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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«روسنفط» تخفض حجم إنتاج الغاز في الربع الأول بـ2.9%

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:35 ص
البترول
البترول
أ ش أ
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أعلنت شركة "روسنفط" الروسية، اليوم الجمعة، أنها خفضت في الربع الأول من العام الجاري حجم إنتاج الغاز بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 16.63 مليار متر مكعب.

وذكر بيان للشركة: "شكل حجم إنتاج الغاز 16.63 مليار متر مكعب، بانخفاض بـ3.4 في المئة على أساس ربعي، وبنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي".

كما أعلنت الشركة الروسية أن "حجم إنتاج المحروقات (النفط ومكثفاته) شكل 4.64 مليون برميل يوميا (ما يعادل 57 مليون طن)، بعد تسجيل الانخفاض بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي".

وأشارت شركة "روسنفط"، اليوم، إلى التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة النفط الهندية، وتوقيع صفقة على تزويد الهند بنحو مليوني طن من النفط حتى نهاية العام الجاري.

وجاء خفض الإنتاج ضمن شروط مواصلة الشركة تنفيذ التزاماتها في إطار صفقة "أوبك +" الأخيرة.

وأكد تقرير لمنظمة "أوبك" أن خفض إنتاج النفط في العالم بدأ بالفعل في التأثير الإيجابي على السوق، مشيرا إلى أن إعادة التوازن للسوق ستشهد تسارعا في الأرباع المقبلة.

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