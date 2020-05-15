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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:34 ص
أعلاف
أعلاف
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق، وأن كافة الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع مصانع الأعلاف للتأكد من صلاحيتها، وكذلك شن حملات دورية متعاقبة على المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.

كما أن الوزارة تكثف من حملات المرور والتفتيش المفاجئ على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف بالاشتراك مع الشرطة المتخصصة للتأكد من تصنيع أعلاف مطابقة للمعايير العلمية والفنية، طبقًا لتسجيلات معتمدة من الوزارة، وكذلك في مصانع مرخصة لذلك من قبل الوزارة، وذلك على مدار الساعة.

وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، يتم فحص الطيور بالمزارع قبل بيعها، وعدم التصريح بنقلها إلا بعد التأكد من سلامتها، فضلًا عن شن حملات رقابة دورية من قبل الجهات المعنية، والخدمات البيطرية بالوزارة على كل المحال الغذائية والمطاعم، للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي، هذا بجانب التأكد من سلامة الكميات المعروضة بمحال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق، وداخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح أي دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع كل الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وقلق المواطنين.

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