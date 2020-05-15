الصين تقدم يد الصلح: استقرار العلاقات مع أمريكا يخدم مصالحنا

قدمت الصين يد الصلح لإنهاء فترة التوتر التى شهدتها العلاقات الأمريكية الصينية خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكدت الصين، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة، أن استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة من شأنه أن يخدم مصالح الشعبين في البلدين، وفقا لما نقلته فضائية "سكاى نيوز" قبل قليل.وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يخدم مصالح شعبي الدولتين.وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إلى أن واشنطن بحاجة إلى التعاون مع الصين من أجل إرساء علاقات مستقرة.وكان الرئيس ترامب قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه قد يقطع العلاقات مع الصين، مشيرا إلى أنه لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، رغم تأكيده العلاقات الجيدة بينهما.وأكد ترامب أن موقف الصين في أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد خيب أمله، على حد تعبيره.