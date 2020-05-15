محمد علاء: محظوظ بالتعاون مع محمد سامي في مسلسل البرنس

أعرب الفنان محمد علاء عن سعادته بردود الأفعال حول شخصيته في مسلسل البرنس الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان.وقال محمد علاء في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن المخرج محمد سامي هو الذي رشحه للمشاركة في مسلسل البرنس بشخصية ياسر، مشيرًا إلى أنه وافق على الفور للمشاركة في العمل لأنه كان يبحث الفترة الماضية عن الظهور للجمهور بشكل جديد ومختلف عن أدواره في أعماله السابقة.وأضاف أنه محظوظ بالتعاون هذا العام مع مخرج كبير مثل محمد سامي والذي يعتبر هو البطل الرئيسي لهذا العمل قبل الفنانين المشاركين فيه، مؤكدًا أن مسلسل البرنس حقق له قاعدة جماهيرية كبيرة وجعل الجمهور يراه بشكل مختلف.العمل يشارك في بطولته كل من الفنانة نجلاء بدر ونور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوي عثمان واحلام الجريتلي ومحمد علاء صفاء الطوخي وادوارد وبدرية طلبة ومروة الأزلي وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.