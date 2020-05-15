عبد الرحيم طايع يكتب.. المظلومون في الفن والأدب

موسم كرمضان، يكشف مظالم كثيرة لجماعات من الموهوبين الكبار في الفن والأدب، لم يحظوا بأدنى مشاركة في الأعمال الفنية ونسيهم من يقيمون ليالي الشعر والحكى وذكر السِّير الشعبية وحوارات الأدب، لا أخص رمضان في هذا العام بالحديث؛ فهو عام استثنائي بسبب الأجواء الوبائية المركَّبة التي يحيا بين أياديها الجميع، لكن كل موسم رمضاني، مهما تكن ظروفه، يذكر بالمواسم التي قبله، ولو كان هذا الموسم مغلقًا بصورة قطعية؛ فإن هؤلاء المظلومين المعتبرين لم يكونوا أسعد حالًا في المواسم المفتوحة.. هم دائمًا في خانة غمط الحقوق والتجاهل.. الخانة البائسة التي لا تسلم النفوس من أذاها المهين.رمضان بالذات، لاتِّساع النشاط الفني والأدبي فيه، يمثِّل ضوءًا أقوى يكشف المظالم بشكلٍ أوضح، لكن مظالم هؤلاء المقصودين من أهل الفن والأدب، تتجاوز الشهر الكريم إلى العام كلِّه، بكل مناسباته، تتجاوزه حقًا، واضعة علامة استفهام كبرى بعد سؤال منطقيٍّ تعجبيٍّ بديهى: لماذا تنفتح الأبواب في مجالي الفن والأدب لكلِّ من هبَّ ودبَّ، وعند مبدعين معيَّنين يضيق الأفق عن إدخالهم فيما يجيدونه ويحبِّذونه وإفساح أماكن لهم واستيعابهم؟!الأمثلة فوق الحصر، الأسماء حاضرة، والغصة هائلة، وليس لدى أحد من الظالمين مبرر مقبول لظلمه، بل إن الظلم لا تبرير له مطلقًا، ومع ذلك فإنه جارٍ باندفاقٍ هائلٍ يستعصي على الأفهام!كتبت الممثلة الرائعة "لمياء السعداوي" على صفحتها بالسوشيال ميديا، منذ أيام قلائل، كتابة مريرة، تشير إلى حاجتها لممارسة الفن، وتعلن يأسها من الواقع الجاف حتى إنها تيبَّست تمامًا، وصارت تشعر بأن انتماءها إلى الفن يعذِّب قلبها ولا يسرُّه.لمياء عملت كثيرًا في المسرح والتليفزيون والسينما، بصحبة فنانين كبار ومخرجين علامات، منهم رأفت الميهي الذي اختارها في أولى تجاربه مع الدراما التليفزيونية "وكالة عطية". وقد كان دورها متميزًا للغاية في مسلسل "بعد الفراق" مع النجمة هند صبري والنجم الراحل خالد صالح، وعرفها جمهور المشاهدين من خلاله.. كان يجب أن تلمع بعد ذلك لكنها انطفأت، بتدبير سيئ على الأرجح، واختفت وبدت متألمة حائرة كما لو كانت بمتاهة ضياع!الممثلة الرائعة أيضا "علا مصطفى" أُذِيع مسلسلها القديم "قيود من نار"، إنتاج 2007 ومن إخراج الفذ جمال عبدالحميد، قبيل رمضان الحالي بأيام، وهو المسلسل الذي لعبت فيه دورين اثنين، روحهما مختلفتان، بإجادة تامة: دور فهيمة زوجة الممثل الراحل محمد شرف في المسلسل، ودور قنديل مساعده في تجارة البضاعة المحرمة.. كان المسلسل، منذ الانتهاء من تصويره، صادف مشكلات إنتاجية جمَّة؛ فلم يُذَع من قبل إلا مرة واحدة على قنوات art المشفرة.لها هي الأخرى، بامتداد وجودها الفني بالماضي، عديد من الأدوار الصغيرة المؤثرة، مع أساتذة خالدين في التمثيل والإخراج.. لكنها لم تنل حتى عضوية نقابتها، نقابة الممثلين، وأقلُّ منها بكثير نالوها، ولم تحصل، على الرغم من تراكم السنين والخبرات، على فرصتها في دور كبير يليق بموهبتها التي شهد بعظمتها المقدَّرون الموضوعيون في مجالها، وقد ظلت منتسبة إلى الفن، بوجع خاص، دون جدوى، وبالمناسبة سبق أن لمع نجمها في سماء الدوبلاج.ليس عالم الأدب بأحسن حالًا من عالم الفن؛ فقد وقع الظلم الأدبي البيِّن على أفراد كثيرين، بعضهم رموزٌ في أجيالهم، وبدلا من توقير هؤلاء وتكريمهم، تعرَّضوا للغُبْن والإنكار، وقد كانوا يستحقون الإنصاف الذى يليق بجهودهم المحمودة في المشاوير، على رأسهم المبدعان الزاهيان عبد النبي فرج وعبد الحكيم حيدر، فإخلاصهما للمسألة الأدبية عظيم، وإنتاجهما في الكتابة القصصية والروائية وافر، مع اختلاف السن والتجربة، وانفراد كلٍّ منهما بمذاقه الخاص طبعًا، لكن الإحباط مسَّهما من فرط شعورهما بالغربة في الوسط، وما أتى مثله إلا من ندرة دعوتهما إلى الندوات ومناقشة أفكارهما، وغياب متابعتهما نقديًا، فضلًا عن إحساسهما العالي بحالة الإفلاس الأدبيِّ العامة.. وربما كان جأرهما الدائم بالحقِّ الذي لا يُعجب الأغلبية، واعتزازهما بمعيار الصدق وحده، مع تشبثهما العنيد برأييهما، ممَّا دعَّم تأخُّرهما وتقدُّم الأدنى.. توقف حيدر عن إصدار إبداع جديد منذ سنوات، مكتفيًا بمقالات ينشرها بمواضع متفرقة، واستمر فرج يصدر فرائده، منتصرًا لقيمة الكتابة الإبداعية بذاتها، وقد كسبا كرامتيهما، لكنهما خسرا ذيوعًا هائلًا يستحقه اسماهما الأدبيَّان البديعان.