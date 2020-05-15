«التمويل الدولية»: البطالة «التحدى الأكبر» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قالت سناء أبو زيد، مدير في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاليًا هي البطالة التي تصل إلى معدلات مرتفعة.وأضافت أن هذا المعدل يوجد بصفة حصرية في فئة الشباب، وحسب دراسة سابقة لمؤسسة التمويل الدولية تكلف معدلات البطالة المنطقة أكثر من 40 مليار دولار سنويًا.وأشارت، خلال مشاركتها بندوة نظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أنه في ضوء تفشي وباء كورونا سيتفاقم الوضع أكثر، مؤكدةً أن السبيل الوحيد هو تعزيز القطاع الخاص.وتابعت أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعد مساهمًا رئيسيًا في رفع الناتج الرئيسي في الدول النامية والمتقدمة وتوفير فرص عمل.ولفتت إلى أنه حتى قبل أزمة "كوفيد- 19" كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف الحصول على التمويل، وحسب دراسات سابقة لمجموعة البنك الدولي تبلغ نسب فجوة التمويل في الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 88%.وأكدت أن وباء "كوفيد- 19" سيؤدي لتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه وستعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر لعدة عناصر تتمثل في انخفاض الإيرادات الخاصة بها في ظل بقاء الأشخاص بمنازلهم مما يؤدي لانخفاض الطلب على منتجات تلك المؤسسات بجانب استمرارها في دفع التكاليف وصعوبة العثور على تمويل لضمان استدامتها.