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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 رحلات استثنائية لإعادة العالقين.. اليوم

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:13 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
فاتن غلاب
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تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 6 رحلات طيران استثنائية تتوجه إلى 3 دول عربية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقلع 3 رحلات جوية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران إلى مدن الرياض والكويت ودبي، كما تسير شركة "إير كايرو"، التابعة لوزارة الطيران 3 رحلات أخرى إلى مدينة أبوظبي، على أن تكون العودة إلى مطاري مرسي علم وسفنكس، حيث يعد وصول رحلات اليوم من العالقين إلى مطار سفنكس، هي الأولى التي يستقبلها المطار ضمن رحلات العالقين.

ومن المقرر أن يتم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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