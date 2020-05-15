10 آلاف إصابة بكورونا فى روسيا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 10 آلاف و598 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 262 ألفًا و843 حالة.وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 إقليمًا روسيًا، مشيرًا إلى أن 4504 (42.5%) من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أي أعراض للمرض.وأضاف البيان أن العاصمة موسكو سجلت 4748 حالة من الإصابات الجديدة، موضحًا تسجيل 945 إصابة بضواحي موسكو، و541 إصابة في مدينة سان بطرسبورج، ولفت إلى وفاة 113 شخصًا خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2418 شخصًا.