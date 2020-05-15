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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: دعم إيران سبب تكرار الحوثي خرق الهدنة باليمن

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:52 ص
الحوثي
الحوثي
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اعتبرت صحيفة "اليوم" السعودية أن تكرار مليشيا الحوثي خرق الهدنة التي سبق وأعلن عنها تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، ليس إلا نتيجة طبيعية لاستمرار دعم النظام الإيراني للحوثيين.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "خروقات الحوثي وإرهاب إيران" اليوم الجمعة، أن النظام الإيراني لا يأبه بأي معاهدات أو قرارات أو التزامات، بل يمضي في تمويل أذرعه في المنطقة؛ لكي تمضي قدما في تنفيذ أجندته الخبيثة بالمنطقة، والتي تدعم كل ما من شأنه نشر الخراب والدمار وارتكاب الجرائم الإنسانية التي تتنافى مع أبسط الأسس الأخلاقية من القتل والسلب والاعتداء على الأبرياء غير مبالين إن كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا.

وأضافت: "يأتي بيان البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة بأن طهران ما زالت تمد وكلائها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح، وأن الحوثيين استخدموا قبل أسابيع تكنولوجيا إيرانية في هجماتهم، وتشديدها على أن الحرس الثوري منظمة إرهابية مسؤولة عن موت الآلاف في المنطقة، يرسم دلالات جديدة في هذا المشهد الذي يؤكد أن العالم بدأ يضيق ذرعا بسلوك إيران اللامسوؤل، والذي بانت أبشع جوانبه وتكشفت أفظع صوره في هـذه الأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد، والتي طالت آثارها الجوانب الاقتصادية والإنسانية دول الـغرب والـشرق على حد سواء".

وأشارت صحيفة " اليوم"، إلى إصرار إيران على المضي قدما في مخططاتها ودعمها لمليشياتها واذرعها الإرهابية في المنطقة، غير آبهة بما يدور من معاناة في العالم واليمن على وجه الخصوص من آثار هـذه الجائحة.

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