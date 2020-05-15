إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة سواحل غزة

أصيب صياد فلسطيني صباح اليوم الجمعة، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل مدينة غزة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الصياد (26 عامًا)، أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، أطلقتها عليه جنود بحرية الاحتلال وهو على متن مركبه على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية من شاطئ بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت حالاته بالمتوسطة.وتتعمد بحرية الاحتلال التضييق على حياة الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، بإطلاق الرصاص عليهم وفتح خراطيم المياه صوبهم في بحر غزة.