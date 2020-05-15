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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يبلغ أعلى مستوى له عالميًا فى 3 أسابيع

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:34 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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بلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، إذ تتخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفًا نحو الأسوأ وينتاب القلق المستثمرين، بأن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل نيسان عند 1737.50 دولار، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1746.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى سي. إم. سي ماركتس "مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية، يتضح أن بعض الضرر الذي لحق (بالاقتصاد العالمي) سيستغرق وقتًا أطول لإصلاحه مقارنة مع ما كان متوقعًا".

وقال إنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن حدوث تعاف اقتصادي سريع أو على شكل حرف (‭V‬) أمر مستبعد بشدة، مضيفا أن هذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول مما يحسن الإقبال على المعدن الأصفر.

ويميل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، للصعود في ظل انخفاض أسعار الفائدة وحين تزداد الضبابية الاقتصادية.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن التوقعات الاقتصادية السلبية بالفعل للولايات المتحدة في المدى القريب زادت قتامة، وبينما ما زال من المتوقع حدوث تعاف في النصف الثاني من العام، فإنه لن يقترب من تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ بداية العام الجاري.

وربح الذهب نحو 2 % هذا الأسبوع، ويستعد لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بدعم من مؤشرات على استمرار الضعف الاقتصادي لفترة مطولة ومع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 % إلى 1840.86 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 770.88 دولار للأوقية.


وقفزت الفضة 2.5 % إلى 16.26 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع.

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